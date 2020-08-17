Почти треть туркомпаний может не дожить до конца года

После карантина не открылись примерно 20% российских турагентств, а к концу года с рынка уйдут около 30% туристических компаний, считает гендиректор туроператора TUI Россия Тарас Демура.

TUI Россия поддерживает свои агентства. «Мы им сделали каникулы по роялти: то есть, где-то они нам не платят, где-то мы пошли навстречу по агентским комиссиям. Но не все агентства, а только хорошие — тех, кто выполнял планы по продажам», — рассказал он «Интерфаксу».

По его оценке, у многих агентств возникли кассовые разрывы, которые нужно закрывать.

Рынок туроператоров ждет укрупнение: «Более сильные подожмут под себя более слабых». «То есть, думаю, к концу всей этой ситуации мы будем наблюдать некую более выраженную олигополию, когда будет два-три мощных оператора, потом некая тоненькая прослоечка под ними — своеобразная вторая лига. И дальше очень фрагментированный, разрозненный рынок», — сказал топ-менеджер.