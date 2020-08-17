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В день рождения можно уходить с работы пораньше. ВС разрешил

Если на предприятии сложилась традиция отпускать сотрудника пораньше с работы в день рождения, то впоследствии за это его нельзя увольнять. Так сказал Верховный суд.

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 13.07.2020 № 16-КГ20-5.

До ВС дошла жительница Волгограда, которая ушла на 4 часа раньше с работы в свой день рождения, а работодатель впоследствии ее уволил за прогул. Истица потребовала восстановить ее на работе и компенсировать моральный вред.

Первая инстанция иск удовлетворила, только сниила размер компенсации. Суд мотивировал решение тем, что работодатель пропустил месячный срок для привлечения работника к дисциплинарной ответственности. На довод, что он не знал о о нарушении — уход сотрудницы в тот день был зафиксирован системами видеонаблюдения.

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27 Август 2020
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Апелляция решение отменила, признав довод истицы о дне рождения, и о традиции на предприятии уходить раньше, несостоятельным.

ВС напомнил о тяжести проступка и соразмерности наказания. А также о том, что доказательства тяжести проступка должен предоставлять работодатель.

«В этих целях работодателю необходимо представить доказательства, свидетельствующие не только о том, что работник совершил дисциплинарный проступок, но и о том, что при наложении взыскания учитывались тяжесть этого проступка и обстоятельства, при которых он был совершён, а также предшествующее поведение работника, его отношение к труду», — подчеркивает ВС.

Апелляция же эти обстоятельства, по мнению ВС, не выяснила, просто указав на факт ухода с работы.

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«Между тем в нарушение требований статей 56, 67, 327, 327.1 ГПК РФ доводы (истца) о том, что уход работников организации с рабочих мест в свой день рождения ранее окончания рабочего дня осуществлялся с согласия руководителя, предметом обсуждения суда апелляционной инстанции не являлись и, соответственно, правовой оценки не получили, в связи с чем выводы суда об отсутствии (истца) на рабочем месте (в день рождения) без уважительной причины более четырёх часов подряд без согласования с работодателем не могут быть признаны правомерными», — говорится в определении ВС.

ВС отправил дело в апелляцию на новое рассмотренние.

По материалам «РАПСИ».

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