В день рождения можно уходить с работы пораньше. ВС разрешил

Если на предприятии сложилась традиция отпускать сотрудника пораньше с работы в день рождения, то впоследствии за это его нельзя увольнять. Так сказал Верховный суд.

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 13.07.2020 № 16-КГ20-5.

До ВС дошла жительница Волгограда, которая ушла на 4 часа раньше с работы в свой день рождения, а работодатель впоследствии ее уволил за прогул. Истица потребовала восстановить ее на работе и компенсировать моральный вред.

Первая инстанция иск удовлетворила, только сниила размер компенсации. Суд мотивировал решение тем, что работодатель пропустил месячный срок для привлечения работника к дисциплинарной ответственности. На довод, что он не знал о о нарушении — уход сотрудницы в тот день был зафиксирован системами видеонаблюдения.