В день рождения можно уходить с работы пораньше. ВС разрешил

надо. лекарства первой необходимости приезжают в аптеки на б...
Вы не ответили на мой вопрос. Озвучьте, пожалуйста, Вашу нын...
к сожалению, мы тоже частично из посредников. и мы так или и...
УСН 6% применяют те, кому она выгодна. Кому невыгодна - не п...
Извините... А кем Вы работаете?
Я понимаю там свинина, но яблоки-то как?Люди вроде бы не пот...
за свой счет хоть на луну пусть летят.
Я как-то пришла на собеседование, в вакансии было написано, ...
и если оборотный налог, как Вы уверяете, убьет бизнес, почем...
ну, возможно, зря. кто-то делал какие-нибудь исследования? о...
Он убьет бизнес. И странно, что приходится объяснять это на ...
Конечно, непростой. Налоговый кодекс на помойку. Да, как мож...
Попробуйте проехать на электричке. В кассе сильно быстрее, а...
оборотный налог в первую очередь убьет обнал и кучу посредни...
Извините, сравнение некорректно. Во-первых, ставки эквайринг...
эквайринг ведь одинаковый и никто не возмущается, хотя это т...
Я был в таком реале пять лет с 2014 года, когда плюсом собст...
А по кредитам не хотят ставочки уронить?)))
У меня шеф иногда раздражается, когда слету не могу ответить...
Очень деятельная девушка. В июле вносила предложение о введе...
Во-первых всего лишь, родителей первоклассников. У нас в сре...
Подскажите, кто знает ТОЧНО. В статье упомянуты 2 варианта &...
А, к примеру, что может твориться на сайтах профессиональных...
Есть ещё время на подумать.Спрошу в ФНС туда поближе, как он...
Но ведь 100-ая строка всё равно д.б. 31.12. Независимо от 11...
Кошмарят бизнес несмотря ни на что
В наказание её ликвидировали :)))))))))))
100-30.12110-30.12120-31.12Понимаю, что коряво. А что делать...
Динозаврость тут не при чем, скорее здравый смысл подсказыва...
не ну я вот не хочу и 1 сентября отмечать, мне он зачем?
Т.е. Вы хотите сделать 100-31.12110-30.12120-31.12?
А дети учиться будут в масках???
Похоже нужно будет закрыть текущий год 30-м декабрем, чтобы ...
Проходили много раз. Суд главнее
С грантами я пока, похоже, погорячился...Судя по выписке ЕГР...