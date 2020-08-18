Кредит при отсутствии кредита: как применять ККТ при продажах с отсрочкой платежа

Кредита нет, но чек с таким способом расчета есть. Парадокс, но именно так налоговики требуют пробивать чеки при реализации товаров с отсрочкой платежа.

Вот такие разъяснения приводятся в письме ФНС № ВД-4-20/12469@ от 04.08.2020 г.

Организации и ИП применяют контрольно-кассовую технику при осуществлении каждого расчета, в том числе при осуществлении расчетов в виде аванса, предоплаты, частичной оплаты предмета расчета в момент его передачи с последующей оплатой и конечном расчете.

При реализации товаров с отсрочкой платежа необходимо формировать кассовый чек с признаком способа расчета (тег 1214) «Частичная оплата предмета расчета в момент его передачи с последующей оплатой в кредит», значение «5» или «Передача предмета расчета без его оплаты в момент его передачи с последующей оплатой в кредит», значение «6» в зависимости от условий договора отсрочки платежа и обязательными реквизитами, указанными в статье 4.7 Федерального закона N 54-ФЗ.

При конечном расчете необходимо формировать кассовый чек (бланк строгой отчетности) с признаком способа расчета (тег 1214) «Оплата предмета расчета после его передачи с оплатой в кредит (оплата кредита)», значение «7», содержащий обязательные реквизиты, указанные в статье 4.7 Федерального закона N 54-ФЗ.