Сбербанк снова снизил ставки по вкладам в рублях

Сбербанк снизил ставки по основной линейке вкладов в рублях. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официальный сайт банка.

В начале июля максимальную ставку по самому доходному вкладу из линейки «Сохраняй» Сбербанк уже снижал до 3,65% годовых — теперь же она составляет 3,5%. Пополнить такой вклад или снять с него деньги невозможно. А максимальный доход по этому депозиту можно получить, разместив сумму от 400 тыс. рублей на срок 1-2 года.

По рублевому вкладу «Пополняй» (снять часть денег нельзя, доложить — можно) максимальная ставка теперь составляет только 3,09% годовых (было 3,3%), а по рублевому вкладу «Управляй» (возможно снятие и внесение средств) — лишь 2,56% (было 2,95%).

Одновременно банк запустил промо-вклад «Встречай осень» с максимальной доходностью 4%. Вклад можно открыть до 30 сентября, такая доходность будет обеспечена для депозитов на 1 год и 2 года.