Когда можно закрыть расчетный счет при прекращении статуса ИП?

Когда нужно закрыть расчетный счет при закрытии ИП? До закрытия, или можно после?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Подскажите пожалуйста, при закрытии ИП на УСН 6% без работников расчетный счет надо закрыть до подачи заявления о закрытии в налоговой? Или можно после?».

Вообще, порядок закрытия ИП уведомительный, все задолженности потом с физлица спишут.

Это и пишут в комментариях:

«Можно совсем не закрывать, банк через год сам закроет».

Или:

«Даже налоги необязательно оплачивать — потом с физлица спишут».

И вот:

«До закрытия ИП нужно только СЗВ-СТАЖ и СЗВ-М сдать. Это если есть работники. Но так как работников у вас нет, можете в любой момент подавать заявление».

Удобно, кстати. Чтобы взносы не начислялись, ИП можно закрыть, потом при необходимости снова открыть.