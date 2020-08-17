Когда можно закрыть расчетный счет при прекращении статуса ИП?

Таких как полковник Захарченко, официально рассаживает "...
я не знаю.... Я же не говорю, что налог с реализации прям ХО...
неофициальные подработки на фрилансике никто не отменял ха-х...
может я и слишком тороплюсь, но уже и сейчас ВСЕМ работать д...
Если не будет посредников, Вы готовы вместо похода в продукт...
Про эксель все верно. Самый простой софт, но полезный максим...
не знал об этом пункте, благодарочка!
Что я вам могу сказать, это конечно правильно вы делаете, но...
потому и думаю, что посредники будут мирно замещаться технол...
а обнал захарченковых и иже с ними к экономике отношения не ...
мне до масштабов захарченко несколько тысяч лет пилить со св...
Потому что все работали на государство. Не было другого рабо...
Т.е. вы еще и причины массового обнала в стране не знаете? А...
Это во сколько же раз должна вырасти цена, пока товар дойдет...
ну, одному ежу понятно, другому непонятно...
вот привязались все к этим пенсиям. в СССР пенсионного фонда...
повсеместно для финансирования терроризма что ли? по моей с...
Ну так и оборотный налог точно также все заложат в цену, дел...
Т.е. я должна все бросить и бежать искать вам ссылку? Вы сер...
А пенсии как платить? Вообще отменить? НДФЛ тоже? Пусть граж...
странные вопросы:если каждый посредник накрутит оборотный на...
Я не претендую на знания экономики всея Руси. поделитесь ссы...
Создать комиссию и составить акт о выходе в нетрезвом виде, ...
Нет, не обязаны... Но если бы Вы работали бухгалтером (главн...
Да какой вопрос? Вы всерьез думаете, что это никогда никто н...
Потому что наценка разная. Стоимость лекарств первой необход...
Актуальный ответ - на режиме самозанятости ..онлайн касса НЕ...
А я обязана отвечать? И я кстати не говорю однозначно, что о...
надо. лекарства первой необходимости приезжают в аптеки на б...
Вы не ответили на мой вопрос. Озвучьте, пожалуйста, Вашу нын...
к сожалению, мы тоже частично из посредников. и мы так или и...
УСН 6% применяют те, кому она выгодна. Кому невыгодна - не п...
Извините... А кем Вы работаете?
Я понимаю там свинина, но яблоки-то как?Люди вроде бы не пот...
за свой счет хоть на луну пусть летят.
Я как-то пришла на собеседование, в вакансии было написано, ...