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Как соглашение о пенсионном обеспечении ЕАЭС повлияет на выплату пенсий

Россия собирается ратифицировать соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Законопроект был внесен президентом в Госдуму.

Зачем оно нужно и как повлияет на пенсии граждан эти стран, объяснил «Парламентской газете» первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Соглашение предполагает равные условия пенсионного обеспечения вне зависимости от того, в какой стране союза работал человек. Каждое государство — член ЕАЭС, то есть Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, будет назначать и выплачивать пенсию за тот период, который человек проработал в той или иной стране. При этом у граждан будет право обратиться за выплатой пенсии как в пенсионный фонд той страны, где он проживает, таи в орган той страны, где он ранее работал.

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Например, человек за свою жизнь работал в Белоруссии, Казахстане и России. Благодаря соглашению человек будет получать пенсию в той стране, где он живёт — например, в Казахстане. Но часть пенсии будет формироваться и выплачиваться казахстанским пенсионным фондом, часть — белорусским и часть — российским. Каждое государство будет платить пенсию ровно за тот период стажа, который человек приобрёл на его территории.

Сейчас подобный механизм применяется в рамках двухсторонних соглашений между разными странами, рассказал Валерий Рязанский. Например, отметил он, благодаря таким соглашениям пенсии получают наши соотечественники, которые сейчас живут в странах Прибалтики.

Вместе с тем соглашение не отменяет необходимости самостоятельно доказывать наличие стажа в той или иной стране ЕАЭС, подчеркнул сенатор.

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