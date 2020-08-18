Как соглашение о пенсионном обеспечении ЕАЭС повлияет на выплату пенсий

Россия собирается ратифицировать соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Законопроект был внесен президентом в Госдуму.

Зачем оно нужно и как повлияет на пенсии граждан эти стран, объяснил «Парламентской газете» первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Соглашение предполагает равные условия пенсионного обеспечения вне зависимости от того, в какой стране союза работал человек. Каждое государство — член ЕАЭС, то есть Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, будет назначать и выплачивать пенсию за тот период, который человек проработал в той или иной стране. При этом у граждан будет право обратиться за выплатой пенсии как в пенсионный фонд той страны, где он проживает, таи в орган той страны, где он ранее работал.