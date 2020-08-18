В СФ допустили третью выплату в 10 тыс. на детей до 16 лет. Но предложили дождаться Мишустина из поездки

В Совете Федерации сказали, что третья выплата на детей до 16 лет по 10 000 рублей вполне возможна. Но это потребует согласования целого ряда инстанций. И вообще предложили дождаться возвращения Мишустина с Дальнего Востока.

Так сказал первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.

«Будут выплаты или нет, или будут какие-то дополнительные шаги по помощи. Это все-таки многомиллиардные затраты», — отметил Рязанский.

Также он считает, что последнее слово в этом вопросе должен сказать Минфин:

«В бюджете таких ресурсов на этот год мы не закладывали и те оперативные поправки в бюджет, которые были приняты в период пандемии и летних каникул, они тоже не предусматривали третью выплату. Поэтому нужно дождаться», — заключил сенатор.

Те же, кто не получили первые две выплаты, сохраняют право обратиться за ними до 1 октября, сказали в Минтруде.

По материалам «РИА Новости».