В России предлагают закрыть все кальянные и запретить курение кальянов в других заведениях

Член Общественной палаты Хамзаев предложил до конца 2020 года закрыть в России все кальянные. Об этом говорится в его обращении в Минздрав.

«На фоне опасений ряда специалистов, что в осенний период возможно усиление распространения коронавирусной инфекции в стране, просим Вас рассмотреть возможность рекомендовать властям субъектов Российской Федерации запретить до конца текущего года работу специализированных кальянных», — говорится в тексте обращения.

Также Хамзаев предложил запретить продажу кальянов в ресторанах и кафе до 31 октября 2020 года.

По материалам «RT».