В стране ожидается рост числа нелегальных кредиторов

Arhimed0 а как же самый нужный праздник 14 июля? пора бы тоже уже объ... Родителям первоклассников предлагают дать дополнительный вых...

Glawsvet Ну а чё не дать-то, чай не из бюджета оплачивать! И второе с... Родителям первоклассников предлагают дать дополнительный вых...

room111 Учитывая, что в нашем регионе яблоки не растут (кр.север)... Яблоки и свинина сильно подорожали

room111 У нас персики и сливы дешевле яблок стоят Яблоки и свинина сильно подорожали

Костяная нога Откуда такие цифры по яблокам? В Иркутске подорожание в райо... Яблоки и свинина сильно подорожали

VadimBA Речь идет не о налоге на прибыль, а о долгах предприятия.... Владельцы компании используют ее как «свинью-копилку». Стоит...

Arhimed0 так мы для них уже третий год выдаём справку не по форме 2НД... Форму 6-НДФЛ радикально изменят

Arhimed0 однозначно этот год лучше завершить полностью "в ноль&q... Форму 6-НДФЛ радикально изменят

Над.К Вообще-то для сотрудников уже второй год выдается не 2-НДФЛ,... Форму 6-НДФЛ радикально изменят

Ташик777 2ндфл теперь не будет? А для сотрудников? Что выдавать при у... Форму 6-НДФЛ радикально изменят