Банки грозятся сократить кэшбэк, если ставки по эквайрингу ограничат

Если банки заставят установить для предприятий малого и среднего бизнеса комиссию не более 1%, то им придется сократить кэшбэки с покупок в малых торговых точках, кроме того, в таком случае обслуживанием платежных терминалов займется сам бизнес.

Об этом говорится в письме Ассоциации банков России в Минэкономразвития, о котором написали «Известия».

Опустить ставку эквайринга для МСП до 1% ранее поручил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Если правительство решится на ограничение стоимости эквайринга 1%, кредитным организациям придется переложить на бизнес затраты на покупку и обслуживание терминалов для приема карт, говорится в письме. Для предприятий с ежегодным оборотом менее 24 млн рублей в год потенциальные дополнительные расходы будут на 3–5% выше, чем полученная экономия за счет снижения ставки за безналичную оплату, считают в АБР.

Более того, принудительное снижение эквайринга лишит банки возможности предоставлять клиентам поощрения, в первую очередь кэшбэк за покупки в малых и средних торговых предприятиях, подчеркивает автор письма. В этом случае потребители переориентируются на большие торговые сети, что окажет негативное влияние на выручку МСП. Фактически это даст крупному бизнесу преимущество и позволит еще сильнее увеличить долю рынка, выдавливая с него малых игроков, отмечается в документе.