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В первую половину 2020 года россияне стали пить больше пива. Виновата самоизоляция?

Россияне в первые семь месяцев этого года чаще покупали в алкогольных магазинах пиво, а не водку. А самый покупаемый неалкогольный товар — медицинская маска.

Об этом говорится в исследовании «ЧекСкан Research», пишет «РБК».

«Эксперты изучили покупки россиян в крупнейших алкомаркетах страны «Красное & Белое» и «Бристоль». Было проанализировано около 130 тыс. чеков из обеих торговых сетей во всех федеральных округах России. «Целью исследования стала попытка выяснить, как изменились потребительские привычки россиян, а также проверка информации о возросшем потреблении алкоголя в период самоизоляции», — говорится в исследованииии.

Средний апрельский чек в «Бристоле» составил 446,76 руб., в «Красном & Белом» — 513,7 руб. Затем у обеих сетей наблюдался спад, однако в июле средний чек в «Бристоле» увеличился до 463,61 против 428,62 руб. в июне.

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На протяжении семи месяцев абсорлютное лидерство по продажам держит пиво, если исключить покупки из неалкогольной группы товаров.

«При этом такой традиционный напиток, как водка, не вошел даже в топ-50», — отметили в «ЧекСкан Research».

Если же учитывать неалкогольную группу, то лидером продаж стала одноразовая медицинская маска.

«Резкий рост среднего чека в апреле, к сожалению, не позволяет сделать иного вывода: россияне действительно стали больше употреблять алкоголь на самоизоляции. Со снятием основных ограничений размер среднего чека уменьшился не сильно, но здесь скорее играет роль сезонный фактор. Лидерство продаж у пива, которое традиционно ассоциируется с летним отдыхом и дачным досугом», — прокомментировал результаты исследования основатель и генеральный директор проекта «ЧекСкан» Владислав Вернигора.

Такая вот статистика.

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