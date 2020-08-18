В первую половину 2020 года россияне стали пить больше пива. Виновата самоизоляция?

Россияне в первые семь месяцев этого года чаще покупали в алкогольных магазинах пиво, а не водку. А самый покупаемый неалкогольный товар — медицинская маска.

Об этом говорится в исследовании «ЧекСкан Research», пишет «РБК».

«Эксперты изучили покупки россиян в крупнейших алкомаркетах страны «Красное & Белое» и «Бристоль». Было проанализировано около 130 тыс. чеков из обеих торговых сетей во всех федеральных округах России. «Целью исследования стала попытка выяснить, как изменились потребительские привычки россиян, а также проверка информации о возросшем потреблении алкоголя в период самоизоляции», — говорится в исследованииии.

Средний апрельский чек в «Бристоле» составил 446,76 руб., в «Красном & Белом» — 513,7 руб. Затем у обеих сетей наблюдался спад, однако в июле средний чек в «Бристоле» увеличился до 463,61 против 428,62 руб. в июне.