В июле этого года число потребкредитов снизилось на 30,7%, по сравнению с июлем прошлого года

В июле этого года российские банки выдали 1,19 млн кредитов, что на 30,7% меньше по сравнению с июлем прошлого года.

Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй.

«Падение выдачи потребительских кредитов в июле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года оказалось довольно значительным, — приводит пресс-служба слова директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова. — С одной стороны, банки по-прежнему консервативны при кредитовании граждан, поэтому потребительские кредиты в июле выдавались только тем из них, чей уровень долговой нагрузки и значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) находились на приемлемом уровне».

При этом, если сравнивать июнь и июль этого года, то в июле число потребкредитов выросло на 8,2%.

Наибольшее количество потребкредитов было выдано в Москве (57,7 тыс. кредитов), Московской области (53,1 тыс.) и Краснодарском крае (46,3 тыс.). Меньше всего в Свердловской области (-38,7%), Приморском крае (-35,7%) и в Республике Татарстан (-35,6%).

По материалам «ТАСС».