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Реестр НКО для получения господдержки обновили

Минэкономразвития сообщило о том, что обновлен реестр некоммерческих организаций, которые вправе получать дополнительные меры поддержки от государства в период пандемии коронавируса.

Обновление учитывает дополнительные данные, представленные Рособрнадзором и сверку информации с ФНС.

В реестр в соответствии с постановлениями Правительства РФ от № 847 от 11.06.2020 и № 949 от 29.06.2020 вошло более 10 тыс. следующих некоммерческих организаций:

  • частные образовательные организации, имеющие лицензию на образовательную деятельность (информация представлена Рособрнадзором);
  • некоммерческие организации, являющиеся благотворительными организациями, зарегистрированными в установленном законодательством Российской Федерации порядке, и представившими в Минюст отчетность по формам ОН0001 и ОН0002, утвержденным приказом Минюста России от 16 августа 2018 г. № 170 «Об утверждении форм отчетности некоммерческих организаций», за 2017–2018 годы (информация представлена Минюстом России);
  • НКО из перечня организаций, гранты которых предоставляются для поддержки науки, образования, культуры и искусства, и не подлежат налогообложению (информация получена из постановления Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 602).
Организации, включенные в реестр, вправе получить следующие виды поддержки:

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  • освобождение от налогов, авансовых платежей по налогам (за исключением НДС), страховых взносов в государственные внебюджетные фонды за 2 квартал 2020 г.;
  • освобождение от уплаты аренды, а также отсрочка по аренде государственного, муниципального или коммерческого имущества;
  • расширение налоговых стимулов участия в благотворительности юридических лиц для организаций, вошедших в реестры (юрлица, оказывающие благотворительную помощь некоммерческим организациям, получают налоговые льготы);
  • льготные кредиты по ставке 2%.
Если организации, которые соответствуют указанным выше критериям не включены в реестр, они должны обратиться в тот орган власти, который предоставляет соответствующую информацию в реестр.

В случае, если подтвердится, что организация была ошибочно не включена в реестр, указанный орган должен направить в Минэкономразвития дополнение к реестру официальным письмом.

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