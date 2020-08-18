Реестр НКО для получения господдержки обновили

Минэкономразвития сообщило о том, что обновлен реестр некоммерческих организаций, которые вправе получать дополнительные меры поддержки от государства в период пандемии коронавируса.

Обновление учитывает дополнительные данные, представленные Рособрнадзором и сверку информации с ФНС.

В реестр в соответствии с постановлениями Правительства РФ от № 847 от 11.06.2020 и № 949 от 29.06.2020 вошло более 10 тыс. следующих некоммерческих организаций:

частные образовательные организации, имеющие лицензию на образовательную деятельность (информация представлена Рособрнадзором);

некоммерческие организации, являющиеся благотворительными организациями, зарегистрированными в установленном законодательством Российской Федерации порядке, и представившими в Минюст отчетность по формам ОН0001 и ОН0002, утвержденным приказом Минюста России от 16 августа 2018 г. № 170 «Об утверждении форм отчетности некоммерческих организаций», за 2017–2018 годы (информация представлена Минюстом России);

НКО из перечня организаций, гранты которых предоставляются для поддержки науки, образования, культуры и искусства, и не подлежат налогообложению (информация получена из постановления Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 602).

Организации, включенные в реестр, вправе получить следующие виды поддержки: