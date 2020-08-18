Эксперты считают маловероятным повторение в России кризиса 1998 года

Эксперты ВШЭ оценили возможность повторения в России дефолта 1998 года. Его наступление, по их словам, маловероятно.

«И в 1998-м, и в 2020-м российская и мировая экономика столкнулись с кризисом, в том числе со снижением цен на энергоносители. Но нынешняя экономическая ситуация существенно отличается от того, что было двадцать два года назад. Главные отличия — наличие у правительства и Центробанка значительных резервов и низкий уровень госдолга. ... Близкий дефолт не просматривается», — пишут они.

По данным ЦБ, на начало 1998 года совокупный внешний долг составлял 182,9 миллиарда долларов, из которых 147,7 миллиарда долларов приходилось на государство.

На 1 июля 2020 года внешний госдолг составлял всего 65,5 миллиарда долларов, при совокупном долге в 477,3 миллиарда долларов. Но при этом на 7 августа 1998 года в золотовалютных резервах ЦБ было всего 17 миллиардов долларов, а на 7 августа 2020-го — 600,7 миллиарда долларов.

«Госдолг в России ниже, чем по группе развитых стран и целого ряда развивающихся государств. Ничего не указывает на опасный уровень этого долга и объявление дефолта. Если речь идет именно о госдолге, то после того, что было в конце 1990-х Минфин выдерживает стратегию на сохранение низкого уровня госдолга и безопасного соотношения его к ВВП», — отметили эксперты.

По материалам «РИА Новости».