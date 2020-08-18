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Мошенники рассылают фишинговые письма от имени ФНС. Не попадитесь

Компания Group-IB совместно с Федеральной налоговой службой обнаружила фишинговую рассылку организациям и госучреждениям, которая осуществлялась якобы от имени ФНС.

Всем атакуемым приходило одинаковое письмо, в адресе отправителя была указана почта info@nalog.ru, которая полностью имитировала легитимный домен ФНС. На самом деле письма рассылались с публичных почтовых сервисов, а технические заголовки были подделаны, пишут «Известия».

Адресную вредоносную атаку зафиксировали в конце июля, однако поддельные письма до сих пор продолжают приходить сотрудникам нефтяных и горнодобывающих компаний, аэропортов, операторов связи и других организаций. Получателей писем просили явиться в «Главное управление ФНС России» для «дачи показаний по движению денежных средств».

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«ФНС фиксирует фишинговую почтовую рассылку, где под видом сотрудника службы злоумышленники просят получателя письма заполнить документы во вложении, распечатать их и представить в Главное управление ФНС России, при этом такого подразделения в ФНС не существует и не существовало. Если пользователь скачивал приложения, то отправители могли получить несанкционированный удаленный доступ к данным и ресурсам его компьютера», — пояснили «Известиям» в налоговой службе.

ФНС не рассылает сообщений о наличии задолженности и предложения оплатить долг онлайн, а вся необходимая информация о непогашенных налогах размещена в личном кабинете налогоплательщика.

В налоговой также добавили, что официальная рассылка ФНС направляется только тем, кто указал и подтвердил адрес своей электронной почты в личном кабинете налогоплательщика.

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