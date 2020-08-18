Мошенники рассылают фишинговые письма от имени ФНС. Не попадитесь

Компания Group-IB совместно с Федеральной налоговой службой обнаружила фишинговую рассылку организациям и госучреждениям, которая осуществлялась якобы от имени ФНС.

Всем атакуемым приходило одинаковое письмо, в адресе отправителя была указана почта info@nalog.ru, которая полностью имитировала легитимный домен ФНС. На самом деле письма рассылались с публичных почтовых сервисов, а технические заголовки были подделаны, пишут «Известия».

Адресную вредоносную атаку зафиксировали в конце июля, однако поддельные письма до сих пор продолжают приходить сотрудникам нефтяных и горнодобывающих компаний, аэропортов, операторов связи и других организаций. Получателей писем просили явиться в «Главное управление ФНС России» для «дачи показаний по движению денежных средств».