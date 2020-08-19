Какая молочная продукция не будет подлежать обязательной маркировке

Весовой творог, продающийся на рынках, и молоко в молокоматах не будут маркироваться. Об этом в ходе вебинара «Маркировка молочной продукции» сообщил представитель оператора маркировки — Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Яков Панферов.

«Молоко, которое разливается через молокоматы, или творог, который продается в развес на рынке, цифровой маркировке подлежать не будут», — цитирует Панферова ТАСС.

Панферов отметил, что маркируется только готовая молочная продукция, упакованная промышленным способом непосредственно на площадке производителя.

Обязательная маркировка отдельных видов молочной продукции будет вводиться с 20 января по 1 октября 2021 года.