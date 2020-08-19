В регионе продлили режим повышенной готовности до 3 сентября

В Краснодарском крае режим повышенной готовности продлен до 3 сентября. Глава региона подписал соответствующее постановление.

«Это необходимая мера — впереди у нас бархатный сезон, мы должны держать ситуацию на контроле, — отметил губернатор. — В целом эпидситуация сегодня стабильная. Выписаны с выздоровлением 8488 пациентов, в том числе 52 — за последние сутки. Поэтому приняли решение разрешить проводить 1 сентября торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний. Но только для учащихся 1, 9, 11 классов, а также студентов первых курсов профессиональных образовательных организаций с учетом всех требований Роспотребнадзора».