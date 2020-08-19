Ставки по кредитам превысили процент по вкладам в 2,5 раза

Системно значимые банки открывают вклады для так называемых клиентов «с улицы» (в основном это новые потребители) по средней максимальной ставке в 3,9%, тогда как аналогичная стоимость кредитов в 2,5 раза выше — 9,3%.

В 2019-м разрыв был почти двукратным, пишут «Известия». При этом прошлый год стал одним из наиболее удачных для отрасли по показателю чистой прибыли. Банки заработали в общей сложности 1,7 трлн рублей, что на 73% больше, чем в 2018-м.

За первую половину 2020-го чистая прибыль банков составила 630 млрд рублей. Это на 70 млрд выше сопоставимого показателя прошлого года.

При этом у некоторых кредитных учреждений разрыв достигает четырехкратного размера. Например, Сбербанк предлагает вклады со средней максимальной ставкой 3,27% для клиентов «с улицы». Процент по займам для этой же категории — 12,9%. Сопоставимые уровни у «ЮниКредита» — 3% против 11,9%.