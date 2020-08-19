Сбербанк и Mail.ru Group дополнительно вложили 12 млрд в совместное предприятие

Сбербанк и Mail.ru Group вложили в совместное предприятие по доставке еды 12 миллиардов рублей на развитие бизнеса.

Деньги пойдут на развитие сервиса навигации «2ГИС», сервиса по экспресс-доставки продуктов «Самокат», и других сервисов.

При этом, сервисы такси и доставки из ресторанов «Ситимобил» и Delivery Club дополнительно привлекать средства не будут.

Рост бизнеса на рынке еды и транспорта подстегнула пандемия коронавируса, полагает глава Mail.ru Group Борис Добродеев, слова которого приводятся в сообщении.

«Мы хотим воспользоваться возникающими шансами: у нашего предприятия хорошие возможности для дальнейшей диверсификации и роста. Мы уверены, что многие привычки, сформировавшиеся в результате пандемии, сохранятся», — сказал он.

В совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group также входят сервис каршеринга YouDrive, доли в DC Daily, Performance Group, «СберМаркет», SberFood (ранее — FoodPlex) и другие комплементарные активы.

По материалам «Интерфакс».