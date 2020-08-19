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Поправки в Налоговый кодекс должны повысить привлекательность российских офшоров

Добившись увеличения налогов на перечисление денег в международные квазиофшорные зоны (Кипр, Мальта, Люксембург), правительство намерено резко смягчить налоговый режим для резидентов российских «внутренних офшоров» — специальных административных районов (САР).

Минфин подготовил поправки в Налоговый кодекс, о них пишут «Ведомости». Зарегистрированные в САР международные холдинги будут освобождаться от налога на прибыль, перечисляемую их зарубежными подразделениями, а налог на дивиденды по акциям (долям) международных холдинговых компаний снизится до 5%.

Фактически для САР вводится налоговый режим, который действовал ранее для того же Кипра. Кроме того, в новых поправках в Налоговый кодекс специально оговаривается, что под льготный режим попадут международные компании, подразделения которых участвуют в реализации проектов по добыче полезных ископаемых.

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САР на островах Русский в Приморском крае и Октябрьский в Калининградской области появились в России в 2018 г. Сейчас там зарегистрированы 33 международные компании, в том числе один фонд. После принятия новых поправок в Налоговый кодекс количество резидентов должно возрасти, считают в дирекции САР.

Пока все усилия правительства по совершенствованию законодательства для САР направлены на интересы бизнеса, а не государства. При смене резидентства компании принимают на себя минимальные обязательства по инвестициям (50 млн руб.), что не сильно способствует развитию самих российских территорий. Например, по итогам 2019 г. резиденты острова Октябрьский инвестировали в России всего 570 млн руб.

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