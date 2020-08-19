Поправки в Налоговый кодекс должны повысить привлекательность российских офшоров

Добившись увеличения налогов на перечисление денег в международные квазиофшорные зоны (Кипр, Мальта, Люксембург), правительство намерено резко смягчить налоговый режим для резидентов российских «внутренних офшоров» — специальных административных районов (САР).

Минфин подготовил поправки в Налоговый кодекс, о них пишут «Ведомости». Зарегистрированные в САР международные холдинги будут освобождаться от налога на прибыль, перечисляемую их зарубежными подразделениями, а налог на дивиденды по акциям (долям) международных холдинговых компаний снизится до 5%.

Фактически для САР вводится налоговый режим, который действовал ранее для того же Кипра. Кроме того, в новых поправках в Налоговый кодекс специально оговаривается, что под льготный режим попадут международные компании, подразделения которых участвуют в реализации проектов по добыче полезных ископаемых.