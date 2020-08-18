Проект поправок в НК: 5% налог на дивиденды для непубличных холдингов и освобождение от налога на прибыль филиалов международных компаний

Минфин выложил для общественного обсуждения проект поправок в НК, позволяющих в некоторых случаях выводить за рубеж дивиденды по ставке 5%. А также об освобождении от налогов некоторые филиалы международных компаний.

Мы его присоединили к публикации для удобства.

Абзац 8 пункта 3 ст 224 НК в случае принятия поправок будет выглядеть так:

«в виде дивидендов по акциям (долям) международных холдинговых компаний, в отношении которых налоговая ставка устанавливается в размере 5 процентов. Налоговая ставка, указанная в настоящем абзаце, применяется по доходам, полученным до 1 января 2029 года.».

Сейчас он выглядит так:

«в виде дивидендов по акциям (долям) международных холдинговых компаний, которые являются публичными компаниями на день принятия решения такой компании о выплате дивидендов, в отношении которых налоговая ставка устанавливается в размере 5 процентов. Налоговая ставка, указанная в настоящем абзаце, применяется по доходам, полученным до 1 января 2029 года, и при условии, что иностранные организации, в порядке редомициляции которых зарегистрированы такие компании, являлись публичными компаниями по состоянию на 1 января 2018 года».

То есть, из условий для применения ставки 5% убирают публичность компании.