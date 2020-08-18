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Проект поправок в НК: 5% налог на дивиденды для непубличных холдингов и освобождение от налога на прибыль филиалов международных компаний

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Минфин выложил для общественного обсуждения проект поправок в НК, позволяющих в некоторых случаях выводить за рубеж дивиденды по ставке 5%. А также об освобождении от налогов некоторые филиалы международных компаний.

Мы его присоединили к публикации для удобства.

Абзац 8 пункта 3 ст 224 НК в случае принятия поправок будет выглядеть так:

«в виде дивидендов по акциям (долям) международных холдинговых компаний, в отношении которых налоговая ставка устанавливается в размере 5 процентов. Налоговая ставка, указанная в настоящем абзаце, применяется по доходам, полученным до 1 января 2029 года.».

Сейчас он выглядит так:

«в виде дивидендов по акциям (долям) международных холдинговых компаний, которые являются публичными компаниями на день принятия решения такой компании о выплате дивидендов, в отношении которых налоговая ставка устанавливается в размере 5 процентов. Налоговая ставка, указанная в настоящем абзаце, применяется по доходам, полученным до 1 января 2029 года, и при условии, что иностранные организации, в порядке редомициляции которых зарегистрированы такие компании, являлись публичными компаниями по состоянию на 1 января 2018 года».

То есть, из условий для применения ставки 5% убирают публичность компании.

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Еще в проекте поправок содержатся условия для освобождения от налогов филиалов международных компаний, если они соответствуют следующим условиям:

  • Обособленное подразделение должно быть активным, т. е. доля доходов международной компании от его деятельности за период, за который международной компанией определяется налоговая база по налогу на прибыль, составляет не более 20% в общей сумме доходов международной компании от деятельности этого обособленного подразделения за указанный период.
  • Международная компания через указанное обособленное подразделение участвует в реализации проектов по добыче полезных ископаемых, осуществляемых в соответствии с соглашениями о разделе продукции, концессионными соглашениями, лицензионными соглашениями или иными соглашениями (контрактами) на условиях риска.
Для освобождения от налога на прибыль достаточно выполнение одного из этих условий.

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Еще на «Клерке» недавно писали о том, что Минфин сохранит на три года возможность применения 0% для иностранных дивидендов (так называемый «сквозной подход»).

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