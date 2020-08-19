Смартфоны хотят превратить в платежные терминалы при помощи СБП

Банки тестируют технологию по превращению смартфонов в платежные терминалы для бизнеса посредством использования СБП.

Как пишет «Коммерсантъ», банковская группа СКБ-банка запустила пилотный проект, позволяющий превратить любой смартфон в платежный терминал для оплаты через систему быстрых платежей.

«Мы вывели в пилот, по сути, новый SoftPOS-продукт, сделали его функционально как приложение для клиентов Делобанка и продолжим активно развивать технологию», — рассказал директор по инновациям СКБ-банка Виталий Копысов.

По его словам, это полноценный продукт, который может выступать как приложение третьего участника для нескольких банков и платежных агрегаторов.

Технология позволит принимать платежи по QR-коду и формировать квитенции по банковским переводам. Подобное пробовали сделать и с пластиковыми картами, но не все смартфоны имеют модуль NFC для их считывания.