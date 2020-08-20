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Социальный вычет на лечение за границей не дадут

Социальный вычет на медицинские услуги, полученные за границей, получить нельзя. Поскольку иностранные медицинские организации не имеют российской лицензии. Такие разъяснения дал Минфин в письме № 03-04-05/68253 от 04.08.2020 г.

Согласно абзацу пятому подпункта 3 пункта 1 статьи 219 НК РФ вычет сумм оплаты стоимости медицинских услуг предоставляется налогоплательщику, если медицинские услуги оказываются в медицинских организациях, у индивидуальных предпринимателей, имеющих соответствующие лицензии на осуществление медицинской деятельности, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В связи с этим право на получение социального налогового вычета по НДФЛ имеют налогоплательщики в части расходов на услуги по лечению только в медицинских организациях России, имеющих лицензии на осуществление медицинской деятельности, выданные в соответствии с законодательством нашей страны. Соответственно, данное положение не распространяется на ситуации, когда медицинские услуги были оказаны иностранной медицинской организацией, находящейся за пределами территории РФ.

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