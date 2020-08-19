Власти надеются легализовать рынок аренды жилья через платформу-агрегатор

Федеральная платформа-агрегатор по арендному жилью может появиться в России в следующем году, сообщил гендиректор компании «Дом.РФ» Виталий Мутко.

По его словам, она будет насыщена различными удобными сервиса и для пользователей и в целом способствовать формированию в стране цивилизованного рынка арендного жилья. Платформа будет бесплатной.

«Для того чтобы запустить платформу аренды, нужно внести некие изменения в законодательную базу. Сейчас мы с министерством строительства этой работой занимаемся. Законодательная база в целом сейчас разработана, разослана всем ведомствам на рассмотрение. По процедурам, если мы активно этим позанимаемся, то могли бы в осеннюю сессию такой законодательный акт подготовить», — цитирует Мутко Rambler.

Ранее замглавы Минстроя Никита Стасишин сообщал, что такая платформа поможет вывести из тени огромное количество сдающихся квартир в стране — по оценкам аналитиков, их около 5,2 миллиона. По его словам, обеление рынка будет способствовать поступлению в бюджет налогов, при таком количестве квартир в аренде — до 200 миллиардов рублей в год.