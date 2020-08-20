Глава Ростеха в прошлом году заработал 403 млн. А его супруга — полтора миллиарда

Глава Ростеха Чемезов в прошлом году заработал 403 млн рублей. А его супруга — полтора миллиарда, следует из официальных данных с сайта Ростеха.

В собственности Чемезова — несколько земельных участков, жилых домов и квартира, а также автомобили «ГАЗ-13», «ГАЗ-69», Lada Ellada и Lada Vesta, мотоцикл Harley Davidson и катер «Лидер-11».

Во владении Екатерины Игнатовой, супруги Чемезова — 5 земельных участков, одна квартира площадью 259,7 кв. м и 12 нежилых помещений. Кроме того, в пользовании Игнатовой находятся автомобили «ГАЗ-М-21», Mitsubishi L200, Range Rover и Mercedes-Benz GL 500 4MATIC.

Индустриальный директор Ростеха Анатолий Сердюков задекларировал доход за прошлый год в 170 млн рублей.

Доходы остальных работников Ростеха прикреплены во вложении.