В столице еще 28 тысяч предпринимателей смогут претендовать на субсидии из бюджета

Недавно власти Москвы расширили список получателей субсидий для малого и среднего бизнеса. В него вошли частные образовательные и культурные учреждения, развлекательные, спортивные и другие организации.

По словам заммэра Сергуниной, с расширением списка субсидии получат еще около 28 тысяч организаций.

«С расширением списка подать заявки на субсидии могут еще около 28 тысяч московских организаций», — приводят ее слова в сообщении.

Кроме того, в столице приняли четыре пакета антикризисных мер на общую сумму 85 млрд рублей.

«К настоящему моменту этой помощью воспользовались 38,7 тысячи организаций пострадавших отраслей, большая часть из них представители малого и среднего бизнеса, в этих компаниях работают свыше 765,6 тысячи человек», — отметил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По материалам «ТАСС».