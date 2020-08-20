Форму расчета утилизационного сбора изменят

Федеральная налоговая служба опубликована проект приказа, утверждающего новую форму расчета суммы утилизационного сбора в отношении колесных транспортных средств (шасси) и (или) прицепов к ним.
Изменится форма расчета, порядок его представления и электронный формат.
Среди изменений в форме отметим уменьшение видов транспортных средств, указываемых в поле «Признак». Сейчас их пять, а будет всего два — транспортное средство с повышенной проходимостью категории G и прочие транспортные средства. Кроме того из раздела 2 исключаются три поля: «Рабочий объем двигателя», «Тип двигателя» и «Полная масса».
Утилизационный сбор платят производители и импортеры колесных транспортных средств и прицепов к ним. Они же и сдают этот расчет