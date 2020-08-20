Когда надо выдавать бумажную трудовую книжку, если написано заявление на ведение электронной

Минтруд в письме от 12.08.2020 № 14-2/ООГ-12933 разъяснил,в какой срок работодатель должен выдать бумажную трудовую книжку на руки работнику, если он написал заявление о переходе на её электронный формат.

Ведомство напоминает, что уведомить работников о праве выбора способа ведения трудовой книжки надо было до 30 июня. Заявление о выбранном способе подается работником после выдачи работодателем уведомления, что позволит избежать трудовых споров, в том числе в судах.

В случае выбора работником предоставления ему сведений о трудовой деятельности работодатель выдает трудовую книжку в день подачи заявления работником (часть 3 статьи 2 Федерального закона № 439-ФЗ). При выдаче трудовой книжки в нее вносится запись о подаче работником заявления о предоставлении ему работодателем сведений о трудовой деятельности в соответствии со статьей 66.1 Трудового Кодекса.

В письме также указано, что даже если работодатель не внесет в свои локальные нормативные акты изменения, которые потребуются для ведения электронных трудовых, это не освободит его от исполнения закона 439-ФЗ.