В Госдуме прогнозируют существенное сокращение ФНБ к концу года

Коронавирус и ситуация на мировых рынках приведут к существенному снижению Фонда национального благосостояния до конца года, сообщил первый замруководителя думской фракции «Единой России» Андрей Исаев.

«К концу года в Фонде национального благосостояния останется около 7 трлн рублей. Бюджет у нас был на начало года профицитный, сейчас он дефицитный: он составляет почти 1,5 трлн рублей», — цитирует Исаева «Интерфакс».

Парламентарий уточнил, что на сокращение фонда повлияли и коронавирус, и прогнозировавшаяся на это время новая волна мирового экономического кризиса, и ситуация со сделкой ОПЕК .

По его словам, бюджет 2021 года в связи с этим будет корректироваться, однако приоритетом партии «Единая Россия» будет сохранение всех социальных обязательств, в том числе по пенсионному обеспечению, а также ряда нацпроектов, таких как «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Формирование комфортной городской среды», а также госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий».