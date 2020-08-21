По данным ООН, население России в 2020 году увеличилось на 2 миллиона

ООН в этом году насчитала в России больше на 2 миллиона, чем в прошлом году. В России это объясняют тем, что стали считать вместе с населением Крыма.

Согласно данным всемирной организации, в 2019 году население России составляло 143,9 миллиона, тогда как Росстат насчитывал 146,8 миллиона человек.

По обновленной статистике Организации Объединенных Наций, население России в 2020 году составляет 145,9 миллионов, что уже гораздо ближе к оценкам отечественных статистов, согласно которым по состоянию на 1 июня в стране жили 146,6 миллиона человек.

Однако завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Плеханова Елена Егорова объяснила это тем, что теперь считают вместе с Крымом,

«Они просто считали до прошлого года без Крыма, а по 2020 году они в численность населения России включили Крым. Два миллиона — это как раз население Крыма», — отметила Егорова.

Различия в данных ООН и Росстата эксперт списывает на погрешность.

По материалам «РИА Новости».