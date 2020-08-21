Бизнес почти не воспользовался законным правом расторгнуть договоры аренды с торговыми центрами

Бизнес в очень редких случаях воспользовался законным правом расторгнуть договоры аренды в одностороннем порядке.

Российский совет торговых центров (РСТЦ; объединяет владельцев торговых комплексов «Гагаринский», «Невский центр», «Охта Молл», сети «Мега» и др.) опросил 100 управляющих ТЦ в разных региолнах России, пишет «РБК».

Вот какие итоги опроса:

менее 10% расторгли договоры, заявили 68% опрошенных;

у 15% опрошенных расторжений не было;

у 11% опрошенных доля расторжений составила от 10 до 25% с субъектами МСП;

у 2% процент расторжений составил 50-75%.

А вот какое соотношение по арендаторам из малого и среднего бизнеса у опрошенных ТЦ:

у 31% опрошенных доля договоров аренды с субъектами МСП составляет от 10 до 25%;

у 24% опрошенных — 25-50%;

у 4% доля малого бизнеса составила менее 10%;

у 2% опрошенных управляющих в ТЦ малый бизнес не представлен совсем.

В среднем, в российских ТЦ на малый и средний бизнес приходится примерно 26% арендных платежей.