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Бизнес почти не воспользовался законным правом расторгнуть договоры аренды с торговыми центрами

Бизнес в очень редких случаях воспользовался законным правом расторгнуть договоры аренды в одностороннем порядке.

Российский совет торговых центров (РСТЦ; объединяет владельцев торговых комплексов «Гагаринский», «Невский центр», «Охта Молл», сети «Мега» и др.) опросил 100 управляющих ТЦ в разных региолнах России, пишет «РБК».

Вот какие итоги опроса:

  • менее 10% расторгли договоры, заявили 68% опрошенных;
  • у 15% опрошенных расторжений не было;
  • у 11% опрошенных доля расторжений составила от 10 до 25% с субъектами МСП;
  • у 2% процент расторжений составил 50-75%.
А вот какое соотношение по арендаторам из малого и среднего бизнеса у опрошенных ТЦ:

  • у 31% опрошенных доля договоров аренды с субъектами МСП составляет от 10 до 25%;
  • у 24% опрошенных — 25-50%;
  • у 4% доля малого бизнеса составила менее 10%;
  • у 2% опрошенных управляющих в ТЦ малый бизнес не представлен совсем.
В среднем, в российских ТЦ на малый и средний бизнес приходится примерно 26% арендных платежей.

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По словам коммерческого директора компании Malltech Марии Дриц, воспользовались законом и разорвали договоры аренды менее 1% компаний малого и среднего бизнеса, арендующих площади в торговых центрах Malltech («Аура» в Новосибирске, «Планета» в Красноярске, «Планета» в Новокузнецке, «Планета» в Уфе и «Лето» в Санкт-Петербурге). Доля малого и среднего бизнеса в общей структуре арендной выручки по всем торгово-развлекательным комплексам Malltech в среднем составляет 32%, уточнила Дриц.

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