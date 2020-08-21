Минкомсвязь создаст цифровую платформу для учета мигрантов

Минкомсвязь разработает цифровую платформу систему учета и оповещения иностранных граждан.

На создание системы потребуется 200-500 млн руб., а разработка займет не менее года, пишет «Коммерсантъ».

Предполагается, что в рамках платформы будет создана единая база данных иностранных граждан, а ведомства смогут обмениваться между собой сведениями для предоставления иностранцам госуслуг в электронном виде. Мигранты смогут пользоваться системой через мобильное приложение с личным кабинетом, доступ к нему будет открыт даже с территории другой страны.

Прежде этой платформой занималось МВД. Теперь курировать ее поручено Минкомсвязи, поскольку она должна быть интегрирована с порталом госуслуг, за разработку которого отвечает «Ростелеком», пояснил «Ъ» профильный федеральный чиновник. Но в рабочую группу, по его словам, войдут МВД, МИД и Минтруд.