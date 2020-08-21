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Транспортные средства можно будет регистрировать через МФЦ

Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление о возможности регистрации транспортных средств в МФЦ.

Новый сервис станет доступен благодаря привлечению сотрудников МВД к работе на территории МФЦ. С ними заявителям предстоит иметь дело только на этапе осмотра автомобиля. Приёмом заявлений автовладельцев будут заниматься сотрудники МФЦ. Они же выдадут готовые документы.

Услугой по регистрации транспортных средств можно будет воспользоваться в центрах, располагающих нужной инфраструктурой для обслуживания автомобилистов.

Постановление было подписано 14 августа, а опубликовано только 21 августа.

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