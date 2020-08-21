ЦБ аннулировал лицензию у московского банка «Славянский кредит»

Центробанк аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Славянский кредит», сообщается на сайте ЦБ.
Банк занимал 287-е место в банковской системе РФ, является участником системы страхования вкладов.
Основанием для аннулирования лицензии у ООО КБ «Славянский кредит» послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением общего собрания участников о ее добровольной ликвидации
По данным регулятора, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.