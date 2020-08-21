ЦБ аннулировал лицензию у московского банка «Славянский кредит»

mizeri Ну вот мне пришлось иметь дело с работой с фирмами после аут... Почему аутсорсинг — это будущее бухгалтерии в ближайши...

mizeri Вы не поняли, я имела в виду у заказчика всегда есть выбор -... Почему аутсорсинг — это будущее бухгалтерии в ближайши...