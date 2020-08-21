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ЦБ аннулировал лицензию у московского банка «Славянский кредит»

Центробанк аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Славянский кредит», сообщается на сайте ЦБ.

Банк занимал 287-е место в банковской системе РФ, является участником системы страхования вкладов.

Основанием для аннулирования лицензии у ООО КБ «Славянский кредит» послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением общего собрания участников о ее добровольной ликвидации

По данным регулятора, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.

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