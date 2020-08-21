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В приложении Сбербанка произошел сбой

В работе мобильного приложения «Сбербанк онлайн» произошел сбой. Некоторые пользователи испытывают трудности со входом.

Об этом пишут «РИА Новости».

«Сегодня по техническим причинам ряд клиентов могли столкнуться с незначительными затруднениями при входе и проведении ряда операций в „Сбербанк онлайн“, а также проведении операций в устройствах самообслуживания. Специалисты банка оперативно устранили затруднения. В настоящее время все системы банка работают в штатном режиме»

Правда, мы попробовали зайти — все работает. Вероятно, трудности испытывают не все.

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