В приложении Сбербанка произошел сбой

Arhimed0 ну так я больше чем уверен, что им и взяться было неоткуда! ... Почему аутсорсинг — это будущее бухгалтерии в ближайши...

mizeri Ну вот мне пришлось иметь дело с работой с фирмами после аут... Почему аутсорсинг — это будущее бухгалтерии в ближайши...