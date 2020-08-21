Стоимость запуска многразовой ракеты «Амур» составит от $22—35 млн. У Илона Маска всего $2 млн

Запуск многоразовой космической ракеты «Амур» будет стоить от 25 до 35 миллионов долларов, в зависимости от конфигурации.

«Стоимость пусковой услуги, включая стоимость серийной PH „Амур“, головного обтекателя, разгонного блока, работ по организации пусковой услуги и адаптации полезной нагрузки для всех сочетаний сценариев пуска, не должна превышать: <...> в конфигурации с повторным (до 10 раз) использованием блока первой ступени и без разгонного блока — $22 млн», — говорится в техническом задании корпорации.

В материалах уточняется, что себестоимость запуска ракеты «Амур» без посадки блока первой ступени и ее повторного использования и без применения разгонного блока, который позволяет выводить спутники, например, на геостационарную орбиту, должна составлять не более $30 млн. Без возвращения первой ступени, но с разгонным блоком — не более $35 млн.