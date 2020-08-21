Сбербанк признали самым дорогим брендом в России в четвертый раз

Сбербанк в четвертый раз возглавил список самых дорогих брендов по версии Brand Finance. Также в первой пятерке рейтинга — «Газпром», «Лукойл», «Роснефть» и РЖД.

Стоимость компании оценили в 840,2 млрд рублей.

«Высокая оценка стоимости нашего бренда — это результат работы всей команды Сбербанка и как следствие того доверия, которое оказывают нам клиенты. Мы гордимся таким признанием, но понимаем, что останавливаться не имеем права, что только постоянное движение вперед позволит нам реализовывать самые амбициозные планы и самые фантастические проекты с тем, чтобы ежедневно делать жизнь наших клиентов проще и комфортнее», — заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Как отмечает Brand Finance, оставаться лидером компании помогает стратегия по приобретению новых бизнесов и расширение цифровой экосистемы, что очень привлекательно для клиентов.

По материалам «ТАСС».