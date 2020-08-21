Инструкцию по ведению книги жалоб отменят вместе с другими устаревшими актами советского времени

Правительство подготовило список из почти 340 актов советского времени, которые формально еще действуют, но должны быть отменены.

Среди кандидатов на списывание в архив истории есть, например, приказ Министерства торговли СССР от 23 июля 1973 года «Об утверждении Инструкции о книге жалоб и предложений в предприятиях розничной торговли и общественного питания». Теперь писать жалобы мы сможем без лишних формальностей, иронизирует «Российская газета».

В советское время фраза «Дайте жалобную книгу!» была культовой. Она даже стала названием известного фильма Эльдара Рязанова. Ее произносили на каждом шагу, тем более что советский сервис давал тому немало поводов.

Сегодня книгу жалоб и предложений встретить можно далеко не везде. А кое-где можно нарваться и на подделку. Законодательство в принципе предусматривает предъявление жалобной книги потребителю по первому требованию. Теоретически наши магазины, рестораны и различные сервисы должны ориентироваться на инструкцию 1973 года. Однако, по словам экспертов, многие нормы советской инструкции либо избыточны, либо устарели.