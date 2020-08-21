ФНС разъяснила особенности получения свидетельства о регистрации организации, совершающей операции со средними дистиллятами

Свидетельство о регистрации организации, совершающей операции со средними дистиллятами, выдается компаниям, которым принадлежит имущество, указанное в пп. 3 п. 1 ст. 179.5 НК РФ, на праве собственности или праве оперативного управления. К такому выводу пришла ФНС при рассмотрении жалобы, сообщила пресс-служба ведомства.

Налогоплательщик обратился в налоговый орган с заявлением о выдаче свидетельства о регистрации организации, совершающей операции со средними дистиллятами. Налоговый орган, проанализировав представленные документы, отказал в выдаче свидетельства, поскольку имущество находилось в хозяйственном ведении, а не на праве собственности или оперативного управления, как установлено пп. 3 п.4 ст. 179.5 НК РФ.

Налогоплательщик не согласился с решением и обратился с жалобой в ФНС России. Он посчитал, что отказ в выдаче свидетельства противоречит п. 1 ст. 179.5 НК РФ, который не ограничивает принадлежность имущества организации правом собственности или оперативного управления. По мнению налогоплательщика, положения в пп. 3 п. 1 ст. 179.5 НК РФ не исключают возможность получения свидетельства организациями, которым имущество принадлежит на праве хозяйственного ведения.

ФНС оставила жалобу налогоплательщика без удовлетворения. Она указала, что из взаимосвязанных положений пп. 3 п. 1 ст. 179.5 НК РФ и пп. 3 п. 4 ст. 179.5 НК РФ следует, что для получения свидетельства о регистрации организации, совершающей операции со средними дистиллятами, налогоплательщик должен иметь право собственности на имущество либо право оперативного управления таким имуществом.