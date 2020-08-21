Правила расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду изменили

Правительство внесло изменения в Правила исчисления и взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду.
Поправки потребовались для реализации норм Федерального закона от 27.12.2019 № 450-ФЗ, который предусматривает возможность выбора плательщиками способа расчета авансового платежа для каждого вида негативного воздействия на окружающую среду.
Теперь в правилах есть три варианта расчета квартальных платежей:
- в размере ¼ суммы платы за НВОС (с учетом корректировки размера платы) за предыдущий год;
- в размере ¼ суммы платы за НВОС, при исчислении которой платежная база определяется исходя из объема или массы выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в пределах нормативов временно разрешенных выбросов (сбросов), лимитов на размещение отходов производства и потребления;
- в размере, рассчитанным через умножение платежной базы (определяется на основе данных производственного экологического контроля об объеме или о массе выбросов (сбросов) в предыдущем квартале текущего отчетного периода) на соответствующие ставки платы за НВОС с применением коэффициентов.
Выбранный вариант расчета на следующий год фиксируется в декларации о плате за отчетный год.
При внесении квартальных авансовых платежей декларация о плате не представляется.
Постановление от 17.08.2020 № 1250 опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации и распространяется на правоотношения с 1 января 2020 года.