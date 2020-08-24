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У бухгалтеров будет меньше забот с больничными листами. ФСС многое будет делать сам

Предусматривается минимальное участие страхователя в процессе назначения и выплаты страхового обеспечения по больничным листам.

Разработан проект поправок в Федеральный закон № 255-ФЗ от 29.12.2006 «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством».

Речь в нем идет не только о всеобщем переходе на прямые выплаты с 2021 года.

Проектом закрепляется технология назначения и выплаты страхового обеспечения с учетом электронного обмена сведениями со страхователями, медицинскими организациями, органами государственных внебюджетных фондов, медико-социальной экспертизы и другими ведомствами.

В проекте закрепляется механизм проактивного назначения и выплаты страхового обеспечения, в частности, предусматривается назначение пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности на основании электронного листка нетрудоспособности без заявления застрахованного лица.

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Напомним, с 2022 года листки нетрудоспособности будут формироваться только электронно. Бумажный вариант отменят.

Новый проактивный механизм назначения и выплаты страхового обеспечения начнет действовать с 1 января 2022 года, а в переходный период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года назначение и выплата территориальными органами ФСС страхового обеспечения будет осуществляться с особенностями, определенными постановлением Правительства № 294 от 21.04.2011, которым регламентируется пилотный проект ФСС.

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