У бухгалтеров будет меньше забот с больничными листами. ФСС многое будет делать сам

Предусматривается минимальное участие страхователя в процессе назначения и выплаты страхового обеспечения по больничным листам.

Разработан проект поправок в Федеральный закон № 255-ФЗ от 29.12.2006 «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством».

Речь в нем идет не только о всеобщем переходе на прямые выплаты с 2021 года.

Проектом закрепляется технология назначения и выплаты страхового обеспечения с учетом электронного обмена сведениями со страхователями, медицинскими организациями, органами государственных внебюджетных фондов, медико-социальной экспертизы и другими ведомствами.