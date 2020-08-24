В страховой стаж для больничных включат периоды заграничной работы

Внесут поправки в статью 16 Федерального закона № 255-ФЗ от 29.12.2006, которая именуется «Порядок исчисления страхового стажа для определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам».

Ее дополнят новым пунктом 1.3.

В страховой стаж застрахованного лица, являющегося гражданином РФ, будут включаться периоды его трудовой деятельности на территории иностранного государства, гражданином которого был данный сотрудник до принятия гражданства РФ.

Но это будет возможно в случаях, если между Россией и данным иностранным государством заключен договор (соглашение), предусматривающий учет (суммирование) страхового (трудового) стажа, приобретенного на территориях договаривающихся сторон для граждан, работающих за пределами своих государств.