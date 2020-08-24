Какой штраф грозит работодателям за неверные данные для оплаты больничных

С 2021 года прямые выплаты пособий из ФСС будут введены во всех регионах.

Одновременно в законе № 255-ФЗ пропишут меры ответственности для страхователей (работодателей). Проект опубликован на федеральном портале.

1. Отказ в представлении или непредставление в установленный срок страхователем в ФСС документов (заверенных копий), необходимых для осуществления контроля за полнотой и достоверностью сведений и документов, представляемых для назначения и выплаты страхового обеспечения, влечет взыскание штрафа в размере 200 рублей за каждый непредставленный документ.

2. Представление страхователем в неполном объеме или в искаженном виде сведений и документов, необходимых для назначения и выплаты страхового обеспечения, представление недостоверных сведений и документов, повлекшее за собой излишне понесенные расходы на выплату страхового обеспечения, влечет взыскание штрафа в размере 20 % от суммы излишне понесенных расходов, но не более 5 000 рублей и не менее 1000 рублей.

3. Нарушение страхователем срока представления в ФСС сведений, необходимых для назначения и выплаты страхового обеспечения, влечет взыскание штрафа в размере 5 000 рублей.