Если вам задерживают зарплату, можете не работать. Только работодателя предупредите

В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы.
Роструд пояснил, что уведомить работодателя о приостановке работы можно, представив такое уведомление в письменном виде непосредственно работодателю, либо заказной корреспонденцией посредством почтовой связи.
Кроме того, при задержке зарплаты работодатель обязан выплатить ее с учетом процентов (денежной компенсации).
Требование о выплате компенсации может быть сформулировано следующим образом:
«На основании ст. 236 Трудового кодекса РФ прошу также выплатить денежную компенсацию за задержку выплаты заработной платы в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей ключевой ставки ЦБ от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно».