Если вам задерживают зарплату, можете не работать. Только работодателя предупредите

В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы.

Роструд пояснил, что уведомить работодателя о приостановке работы можно, представив такое уведомление в письменном виде непосредственно работодателю, либо заказной корреспонденцией посредством почтовой связи.

Кроме того, при задержке зарплаты работодатель обязан выплатить ее с учетом процентов (денежной компенсации).

Требование о выплате компенсации может быть сформулировано следующим образом: