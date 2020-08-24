Московские социально ориентированные НКО получат гранты

Для социально ориентированных НКО столицы с 1 сентября стартует отраслевой конкурс грантов. В этом году грантовый фонд будет увеличен.

Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она уточнила, что конкурс пройдет в столице второй раз при поддержке департамента труда и социальный защиты населения.

«Мы понимаем, как важно оказывать помощь социально ориентированным некоммерческим организациям. НКО играют важную роль в решении сложных социальных вопросов столицы, а город в свою очередь не оставляет без поддержки важные инициативы. Именно поэтому в этом году мы решили не только снова провести такой конкурс для НКО, но и увеличили его грантовый фонд с 400 до 496 млн руб.», — отметила вице-мэр.

На грантовую поддержку могут претендовать организации, которые оказывают услуги людям с инвалидностью, жителям старшего поколения, бездомным гражданам, семьям, находящимся в тяжелой жизненной ситуации, трудным подросткам и детям, оставшимся без попечения родителей. Прием заявок продлится до 30 сентября.

По материалам АГН «Москва».