Расширен список сезонных видов деятельности для получения рассрочки по уплате налогов

Вступили в силу изменения в перечень сезонных отраслей и видов деятельности, который учитывается при предоставлении рассрочки по уплате налога. Об этом сообщает пресс-служба ФНС.

Постановлением Правительства от 15.07.2020 № 1045 уточнены виды деятельности, относящиеся к сельскому хозяйству, производству пищевых продуктов, а также к рыболовству и рыбоводству.

Сезонность вида деятельности может быть основанием для предоставления отсрочки по налогам (п.2 ст.64 Налогового кодекса)

Заявление о рассрочке и необходимый пакет документов направляется в региональное Управление ФНС по месту нахождения (жительства) налогоплательщика.

Необходимо учитывать, что рассрочка предоставляется только при обеспечении исполнения обязательств налогоплательщика (банковской гарантии, залога недвижимого или иного ликвидного имущества, поручительства платежеспособного лица).