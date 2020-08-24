Расширен список сезонных видов деятельности для получения рассрочки по уплате налогов

Вступили в силу изменения в перечень сезонных отраслей и видов деятельности, который учитывается при предоставлении рассрочки по уплате налога. Об этом сообщает пресс-служба ФНС.
Постановлением Правительства от 15.07.2020 № 1045 уточнены виды деятельности, относящиеся к сельскому хозяйству, производству пищевых продуктов, а также к рыболовству и рыбоводству.
Сезонность вида деятельности может быть основанием для предоставления отсрочки по налогам (п.2 ст.64 Налогового кодекса)
Заявление о рассрочке и необходимый пакет документов направляется в региональное Управление ФНС по месту нахождения (жительства) налогоплательщика.
Необходимо учитывать, что рассрочка предоставляется только при обеспечении исполнения обязательств налогоплательщика (банковской гарантии, залога недвижимого или иного ликвидного имущества, поручительства платежеспособного лица).
Для налогоплательщиков из отраслей, наиболее пострадавших от пандемии, действует упрощенный механизм получения отсрочки или рассрочки.