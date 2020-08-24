Газификация домов россиян планируется за счет средств «Газпрома»

Подключение газа к домам граждан предлагают сделать за счет «Газпрома». С таким предложением сегодня выступит «Единая Россия» на совещании по газификации регионов.

Затраты в размере 2 трлн руб. «Газпром» собирается компенсировать за счет льгот по НДПИ или выпуска «вечных» бондов.

В совещании также примут участие представители Минэнерго, «Газпрома», «Межрегионгаза», ФАС, Минфина, Минсельхоза, а также ряд губернаторов.

«Предварительная оценка, которую делал „Газпром межрегионгаз“ совместно с „Газпромом“, показывает, что на десять лет нам понадобится в районе 2 трлн руб. Сейчас бюджет „Газпрома“ на газификацию на этот же период составляет примерно 700–750 млрд руб. Возникает необходимость в поисках источников. Мы считаем, что в современных реалиях и с учетом текущего состояния мировой экономики и неопределенности с доходами бюджета данная сумма должна быть максимально оптимизирована», — пояснил замминистра энергетики Сорокин.

Замглавы Минфина Андрей Иванов еще 21 июля говорил о возможном финансировании газификации:

«Будем искать возможность за счет всех инструментов, включая использование новых финансовых инструментов, таких как „вечные“ облигации, по которым мы сейчас готовимся уже с „Газпромом“ к размещению под большой проект газификации нашей страны».

По материалам «РБК».