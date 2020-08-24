Верховный суд рассмотрит дело о субсидиарной ответственности внутри холдингов

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Арбитражный суд Воронежской области в июне 2019 года отказал в удовлетворении требований, апелляция и кассация решение поддержали. Суды согласились, что господин Можаитов и госпожа Герасимова являются КДЛ, но не нашли оснований для привлечения их к ответственности. УК суды не признали КДЛ и сочли недоказанным, что та давала обязательные для должника указания, а сделки с ней были заведомо убыточными. Факт платежей за должника объяснялся блокировкой его счетов.

Однако налоговики обратились в Верховный суд. В жалобе отмечается, что и УК, и должник подконтрольны Марии Герасимовой. А контроль УК над «Рудгормашем» подтверждается «получением выгоды от деятельности должника в ущерб интересам независимых кредиторов».

Для такого распределения прибыли, заявляют в УФНС, в рамках группы «Рудгормаш» создана бизнес-модель, разделяющая деятельность холдинга на рисковые «центры убытков» (должник) и безрисковые «центры прибылей» (УК), система расчетов была полностью подконтрольна УК, которая систематически изымала деньги из оборота должника. Кроме того, в 2014 году должник передал УК права на базы данных, патенты на изобретения и полезные модели, что, по мнению налоговиков, и привело к прекращению хозяйственной деятельности.

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«Подобная бизнес-модель выходит за пределы предпринимательского риска» и свидетельствует о «злоупотреблении корпоративной формой с целью причинения вреда независимым кредиторам», считают налоговики.

Позиция ВС будет иметь большое значение для судебной практики, говорят эксперты, ведь подобная схема работы весьма распространена у нас в стране. Заседание по делу № А14-7544/2014 состоится 21 сентября.