Верховный суд рассмотрит дело о субсидиарной ответственности внутри холдингов

Верховный суд решит можно ли признать контролирующим лицом и привлечь к субсидиарной ответственности компанию из одного холдинга с должником, на которую выводилась прибыль.
Речь идет о споре в рамках банкротства ЗАО «УГМК-Рудгормаш» (признано банкротом в июне 2015 года), пишет «Коммерсантъ». Воронежское управление ФНС и конкурсный управляющий требуют привлечь к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц (КДЛ). Ответчики — экс-гендиректор «УГМК-Рудгормаш» Аркадий Можаитов, Мария Герасимова (владеет 80% в капитале) и ООО «Управляющая компания „Рудгормаш“».
УФНС заявляло, что договоры с УК были убыточными для должника, у компаний в отдельные периоды были одни и те же владельцы и лица в органах управления, а УК контролировала финансы должника и осуществляла за него платежи в пользу третьих лиц.