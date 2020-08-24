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При возврате театрального билета из-за болезни надо будет отдавать театру больничный лист

Минкультуры разработало проект постановления правительства «Об утверждении правил и условий возврата билетов, абонементов и экскурсионных путевок».

В проекте написано, что покупатель сможет подать заявление о возврате билета не менее чем за три дня до мероприятия (если отказ не по причине болезни или смерти члена семьи). Сделать это можно будет только подав заявление лично, предъявив паспорт и приложив оригинал билета.

Можно подать заявление и по почте. В этом случае заявление, оригинал билета и чека, а так же копия паспорта отправляется заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении.

О том, что Почта России не оформляет описи вложения в заказные письма, авторы проекта явно не знают.

Продавец обязан рассмотреть заявление в течение десяти дней и может отказать в возврате, например, если покупатель желает вернуть больше двух билетов или билет куплен в рамках каких-то специальных программ или по акции.

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В случае отказа посетителя от посещения зрелищного мероприятия в связи с его болезнью, к заявлению должны прилагаться оригинал неиспользованного билета, листок нетрудоспособности либо справка (медицинское заключение), выданные медицинской организацией (указанные подтверждающие документы представляются не позднее 14 дней со дня проведения зрелищного мероприятия).

Заметим, что в правилах не идет речь о копии больничного листа. Оригинал ведь обычно предоставляется работодателю для оплаты. Надо будет брать еще один листок для сдачи театрального билета?

Но еще интереснее порядок возврата билетов, абонементов и путевок по причине смерти родственников. Подать заявление можно, если смерть произошла менее, чем за 14 дней до дня проведения мероприятия. При этом к нему надо приложить оригинал (!) или нотариально заверенную копию свидетельства о смерти и документа, подтверждающего родство. Таким образом, банальный возврат билета превращается в недешевый квест, ведь отдавать оригиналы никто не будет.

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Такие правила возврата билетов вряд ли обрадуют зрителей и могут их просто отпугнуть, опасаются представители театрального бизнеса. Правда, Минкультуры обещает, что организации культуры смогут утверждать более лояльные  для зрителей правила возврата.

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