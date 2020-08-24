При возврате театрального билета из-за болезни надо будет отдавать театру больничный лист

Минкультуры разработало проект постановления правительства «Об утверждении правил и условий возврата билетов, абонементов и экскурсионных путевок».

В проекте написано, что покупатель сможет подать заявление о возврате билета не менее чем за три дня до мероприятия (если отказ не по причине болезни или смерти члена семьи). Сделать это можно будет только подав заявление лично, предъявив паспорт и приложив оригинал билета.

Можно подать заявление и по почте. В этом случае заявление, оригинал билета и чека, а так же копия паспорта отправляется заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении.

О том, что Почта России не оформляет описи вложения в заказные письма, авторы проекта явно не знают.

Продавец обязан рассмотреть заявление в течение десяти дней и может отказать в возврате, например, если покупатель желает вернуть больше двух билетов или билет куплен в рамках каких-то специальных программ или по акции.