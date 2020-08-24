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Стоимость алкогольной лицензии снизится с 65 000 до 12 000 рублей

Сейчас размер госпошлины за предоставление или продление срока действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции составляет 65 000 рублей за каждый год действия лицензии и не зависит от количества помещений, имеющихся у организации.

Таким образом, создается ситуация, когда крупная торговая сеть и один сельский магазин платят госпошлину в одном и том же размере, что приводит к неравным условиям.

Эту ситуацию исправят. Сегодня опубликован соответствующий законопроект. Поправки внесут в статью 333.33 НК.

Предусматривается установление госпошлины за предоставление (продление) лицензии в размере 1000 рублей за месяц срока действия лицензии (12 000 рублей в год).

Помесячная госпошлина придаст стимул для развития сезонной торговли, говорится в пояснительной записке к проекту.

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Одновременно подготовлен проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон „О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции“ в части закрепления возможности выдачи лицензии на розничную продажу алкогольной продукции на каждый торговый объект или объект общественного питания».

Указанным проектом предлагается закрепить право заявителя на указание в лицензиях одного или нескольких своих обособленных подразделений. Заявитель будет вправе получать несколько лицензий и группировать объекты в лицензиях, распределяя риски и учитывая экономическую целесообразность.

Таким образом, достижению равных условий между хозяйствующими субъектами будет способствовать закрепление свободы выбора заявителя на получение лицензии на один объект или несколько объектов, а также снижение размера госпошлины.

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