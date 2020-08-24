Стоимость алкогольной лицензии снизится с 65 000 до 12 000 рублей

Сейчас размер госпошлины за предоставление или продление срока действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции составляет 65 000 рублей за каждый год действия лицензии и не зависит от количества помещений, имеющихся у организации.

Таким образом, создается ситуация, когда крупная торговая сеть и один сельский магазин платят госпошлину в одном и том же размере, что приводит к неравным условиям.

Эту ситуацию исправят. Сегодня опубликован соответствующий законопроект. Поправки внесут в статью 333.33 НК.

Предусматривается установление госпошлины за предоставление (продление) лицензии в размере 1000 рублей за месяц срока действия лицензии (12 000 рублей в год).

Помесячная госпошлина придаст стимул для развития сезонной торговли, говорится в пояснительной записке к проекту.